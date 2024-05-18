БАНДАЖ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИЙ розмір 3 (150-П) пористий, бежевий, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (174302) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найденоВ інших містах:
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Літературна, 1
Ангеліка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
Чорноморська
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, вул. Олександрійська, 17-А
Свк фарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 76
Ірфарм
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Коростишів, вул. Шевченка, 40
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом