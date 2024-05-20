Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено

В інших містах:

D.s. Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Тарасівці, вул. Центральна, 99-А Всього: упаковка (1) 504,40 грн Забронювати

Аптека доброго дня Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, вул. Винниченка Володимира, 9-А Всього: упаковка (1) 400,00 Економія: -59,20 грн 340,80 грн Забронювати

Подорожник Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Семенівка, вул. Самойловича, 2 Всього: упаковка (1) 323,99 Економія: -80,31 грн 243,68 грн Забронювати

Аптека Детальніше Зачинено Відчиняється о 07:30 Графік роботи Тернопіль, вул. Бродівська, 5 Всього: упаковка (1) 366,00 грн

Астарта Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Харків, просп. Героїв Харкова, 306 Всього: упаковка (1) 269,50 грн