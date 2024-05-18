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БАНДАЖ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИЙ розмір 1 (150), №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (108886) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Зачинено
Київ, вул. Винниченка Володимира, 9-А
Всього: упаковка (1)
400,00
Економія: -59,20 грн
340,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Семенівка, вул. Самойловича, 2
Всього: упаковка (1)
323,99
Економія: -80,31 грн
243,68 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Тарасівці, вул. Центральна, 99-А
Всього: упаковка (1)
504,40 грн
Астарта
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 306
Всього: упаковка (1)
269,50 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Тернопіль, вул. Бродівська, 5
Всього: упаковка (1)
366,00 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом