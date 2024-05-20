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БАНДАЖ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИЙ розмір 7 (150) білий, №1 - Одеса (108807) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Роздільна, вул. Привокзальна, -
Всього: упаковка (1)
638,88 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Роздільна, вул. Привокзальна, 6
Всього: упаковка (1)
640,94 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Веселинове, вул. Богданова, 1-Б
Всього: упаковка (1)
636,24 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Татарбунари, вул. Тура, 15
Всього: упаковка (2)
636,97 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
Всього: упаковка (2)
641,04 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Миру, 36/1
Всього: упаковка (1)
643,38 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 104-А/12
Всього: упаковка (1)
637,33 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (3)
639,65 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Врадіївка, вул. Героїв Врадіївщини, 93/2
Всього: упаковка (1)
636,66 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Городнє, вул. Широка, 40-А
Всього: упаковка (1)
638,68 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кілія, вул. Торгова, 42-А
Всього: упаковка (1)
640,23 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бобринець, пл. Базарна, 5
Всього: упаковка (1)
638,52 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Гайворон, вул. Стуса Василя, 25
Всього: упаковка (1)
639,04 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Війтівка, вул. Соборна, 7
Всього: упаковка (1)
643,76 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тростянець, вул. Соборна, 50
Всього: упаковка (1)
644,57 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
Всього: упаковка (1)
638,44 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Жовті Води, бульв. Свободи, 49-В
Всього: упаковка (2)
637,67 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Цибулів, вул. Слави, 4
Всього: упаковка (1)
636,33 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 20
Всього: упаковка (1)
642,07 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 188-А
Всього: упаковка (1)
638,02 грн