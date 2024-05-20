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БАНДАЖ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИЙ розмір 7 (150) білий, №1 - Львів (108807) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Шпитальна, 10-В
Всього: упаковка (1)
637,26 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нововолинськ, просп. Дружби, 8
Всього: упаковка (1)
637,45 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Богоявленська, 24
Всього: упаковка (1)
642,77 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, просп. Свободи, 52
Всього: упаковка (1)
644,62 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Минайська, 18-Г
Всього: упаковка (1)
636,55 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
Всього: упаковка (3)
639,80 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кам'янець-Подільський, вул. Соборна, 33/3
Всього: упаковка (1)
641,91 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмільник, просп. Свободи, 2-А
Всього: упаковка (1)
643,24 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 36-А
Всього: упаковка (2)
640,07 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
Всього: упаковка (1)
638,18 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, пл. Житній Ринок, 1
Всього: упаковка (1)
639,37 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Велика Бердичівська, 47
Всього: упаковка (1)
636,18 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Іллінці, вул. Європейська, 12
Всього: упаковка (2)
640,79 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тростянець, вул. Соборна, 50
Всього: упаковка (1)
644,57 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Фастів, вул. Соборна, 63
Всього: упаковка (1)
638,27 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Цибулів, вул. Слави, 4
Всього: упаковка (1)
636,33 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Війтівка, вул. Соборна, 7
Всього: упаковка (1)
643,76 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Іванків, вул. Київська, 30-А
Всього: упаковка (1)
640,32 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Ярмаркова, 8
Всього: упаковка (1)
637,50 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ворзель, вул. Європейська, 10
Всього: упаковка (1)
638,71 грн