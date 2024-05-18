БАНДАЖ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИЙ розмір 7 (150) білий, №1 - Харків (108807) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 29 аптеках
Перша аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 27 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 27 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 27 хв
Харків, вул. Матюшенко, 6
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 110
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 27 хв
Харків, просп. Гагаріна, 72
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Культури, 16
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 27 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 124-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 27 хв
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Амурський, 1
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 27 хв
Харків, просп. Науки, 64
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 27 хв
Харків, вул. Балакірєва, 8/1
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 27 хв
Харків, просп. Байрона, 27
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 27 хв
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 15/46
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 27 хв
Харків, вул. Павлова Академіка, 307-А
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 27 хв
Харків, проїзд Стадіонний, 11/2
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Золочівська, 19
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 27 хв
Харків, просп. Людвіга Свободи, 28-А