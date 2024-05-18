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БАНДАЖ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИЙ розмір 7 (150) білий, №1 - Харків (108807) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 29 аптеках
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
636,51 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
640,22 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (1)
638,87 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (3)
639,89 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
644,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Харків, вул. Матюшенко, 6
Всього: упаковка (1)
636,68 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 110
Всього: упаковка (1)
640,39 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: упаковка (2)
638,08 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Культури, 16
Всього: упаковка (1)
637,06 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 124-А
Всього: упаковка (2)
644,72 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (2)
635,72 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Амурський, 1
Всього: упаковка (1)
644,09 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Харків, просп. Науки, 64
Всього: упаковка (2)
636,24 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Харків, вул. Балакірєва, 8/1
Всього: упаковка (2)
635,83 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Харків, просп. Байрона, 27
Всього: упаковка (1)
640,28 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 15/46
Всього: упаковка (1)
640,42 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Харків, вул. Павлова Академіка, 307-А
Всього: упаковка (2)
642,01 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Харків, проїзд Стадіонний, 11/2
Всього: упаковка (2)
638,24 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Золочівська, 19
Всього: упаковка (1)
644,25 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Харків, просп. Людвіга Свободи, 28-А
Всього: упаковка (1)
642,08 грн