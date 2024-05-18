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БАНДАЖ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИЙ розмір 7 (150) білий, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (108807) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
Всього: упаковка (1)
636,91 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
641,83 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-А
Всього: упаковка (1)
641,95 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87-В
Всього: упаковка (1)
642,11 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 12
Всього: упаковка (1)
640,68 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернівка, вул. Харківська, 26/7
Всього: упаковка (1)
643,96 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Білики, вул. Пристанційна, 1-В
Всього: упаковка (1)
642,94 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 188-А
Всього: упаковка (1)
638,02 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 20
Всього: упаковка (1)
642,07 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Жовті Води, бульв. Свободи, 49-В
Всього: упаковка (2)
637,67 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Горішні Плавні, вул. Добровольського, 31
Всього: упаковка (1)
638,47 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Пругла Дмитра, 14/2
Всього: упаковка (1)
637,83 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кременчук, просп. Свободи, 71-А
Всього: упаковка (1)
636,90 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Решетилівка, вул. Старокиївська, 8
Всього: упаковка (1)
640,77 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Первомайський, м-н 1/2, 48
Всього: упаковка (1)
637,09 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Донець, вул. Спортивна, 28-В
Всього: упаковка (1)
637,53 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Зміїв, вул. Лиманська, 15
Всього: упаковка (1)
637,94 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Велика Багачка, вул. Каштанова, 15/4
Всього: упаковка (1)
639,20 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Високий, вул. Ощепкова, 20-А
Всього: упаковка (1)
636,81 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Золочівська, 19
Всього: упаковка (1)
644,25 грн