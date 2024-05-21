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БАНДАЖ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИЙ розмір 6 (150) білий, №1 - Запоріжжя (108796) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Жовті Води, бульв. Свободи, 49-В
Всього: упаковка (1)
642,37 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Решетилівка, вул. Старокиївська, 8
Всього: упаковка (1)
639,43 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
Всього: упаковка (1)
640,13 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
638,81 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (1)
643,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 110
Всього: упаковка (1)
642,12 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 307-А
Всього: упаковка (2)
640,14 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (1)
635,96 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Подільськ, вул. Шкільна, 2-Л
Всього: упаковка (1)
377,50 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
643,02 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Всього: упаковка (1)
636,21 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
Всього: упаковка (1)
643,50 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
Всього: упаковка (1)
642,36 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Головна, 200
Всього: упаковка (1)
511,90 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Богоявленська, 24
Всього: упаковка (1)
637,59 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Балакірєва, 17-А
Всього: упаковка (4)
565,00 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Харків, в'їзд Балакірєва, 1
Всього: упаковка (1)
525,00 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Київська, 4
Всього: упаковка (1)
470,90 грн
Рецепти здоров'я
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Відчинено Цілодобово
Боярка, вул. Соборності, 51
Всього: упаковка (1)
511,90 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Тернопіль, вул. Бродівська, 5
Всього: упаковка (1)
505,00 грн