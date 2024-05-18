БАНДАЖ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИЙ розмір 7 (150) бежевий, №1 - Харків (108785) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 48 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Аптека оптових цін
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Харків, пл. Захисників України, 5/6
Аптека 9-1-1
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Харків, вул. Сумська, 23/34
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
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Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека
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Всього: упаковка (1)
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Харків, просп. Незалежності, 13
Аптека 9-1-1
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Харків, вул. Сумська, 110
Аптека оптових цін
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Харків, просп. Гагаріна, 72
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Культури, 16
Аптека оптових цін
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Харків, просп. Героїв Харкова, 124-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
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Харків, просп. Героїв Харкова, 195
Аптека 9-1-1
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Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
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Харків, просп. Героїв Харкова, 195
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Малої Любові, 45
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153