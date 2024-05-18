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БАНДАЖ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИЙ розмір 7 (150) бежевий, №1 - Харків (108785) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 48 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (2)
643,90 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (3)
642,63 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (1)
636,54 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
641,60 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (1)
642,99 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено
Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
Всього: упаковка (2)
635,85 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено
Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
Всього: упаковка (1)
638,16 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
639,34 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
532,13
Економія: -88,86 грн
443,27 грн
Аптека
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Зачинено
Харків, просп. Незалежності, 13
Всього: упаковка (1)
635,94 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 110
Всього: упаковка (1)
640,42 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: упаковка (1)
643,80 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Культури, 16
Всього: упаковка (1)
641,11 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 124-А
Всього: упаковка (1)
636,07 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
Всього: упаковка (5)
644,32 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
Всього: упаковка (2)
640,41 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
636,88 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
Всього: упаковка (1)
636,48 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Малої Любові, 45
Всього: упаковка (1)
638,95 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Всього: упаковка (1)
641,67 грн