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БАНДАЖ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИЙ розмір 6 (150) бежевий, №1 - Харків (108784) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 156 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1)
525,89
Економія: -50,12 грн
475,77 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (2)
636,89 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (1)
638,04 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (1)
638,37 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1)
566,95
Економія: -62,18 грн
504,77 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
641,49 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (3)
640,67 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
456,60 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
638,24 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
456,60 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
636,51 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (1)
523,50
Економія: -68,55 грн
454,95 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (2)
640,11 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено
Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
Всього: упаковка (2)
643,34 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено
Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
Всього: упаковка (1)
637,61 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
Всього: упаковка (1)
641,07 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Харків, пров. Мовчанівський, 12
Всього: упаковка (1)
643,23 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Харків, вул. Сумська, 39
Всього: упаковка (1)
640,59 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
643,88 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
567,60
Економія: -94,78 грн
472,82 грн