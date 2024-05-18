Всі аптеки України
Медичні виробиКорекційні і корсетні виробиБандажібандажі післяопераційніБАНДАЖ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИЙЦіни в аптеках

БАНДАЖ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИЙ розмір 4 (150) бежевий, №1 - Харків (108399) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 275 аптеках
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (1)
638,83 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1)
525,89
Економія: -50,12 грн
475,77 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 28 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (2)
643,96 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (1)
642,27 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (1)
636,05 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1)
531,52
Економія: -58,29 грн
473,23 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1)
643,88 грн
Перша аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
644,11 грн
Перша аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 28 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
642,83 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (3)
639,25 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
427,90 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
724,01 грн
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 28 хв
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (1)
638,59 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
427,90 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 28 хв
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (1)
637,28 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 28 хв
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (1)
641,71 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 28 хв
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
641,75 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: упаковка (1)
636,20 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 28 хв
Харків, пл. Захисників України, 1
Всього: упаковка (1)
636,81 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
Всього: упаковка (2)
640,91 грн