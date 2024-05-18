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БАНДАЖ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИЙ розмір 3 (150) бежевий, №1 - Харків (108398) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 275 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (1)
638,89 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1)
525,89
Економія: -50,12 грн
475,77 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (2)
637,36 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (1)
637,81 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (1)
636,89 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1)
566,95
Економія: -62,18 грн
504,77 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1)
643,04 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
640,80 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
644,53 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (3)
639,48 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
420,40 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
642,39 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (1)
643,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
420,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (1)
641,64 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (1)
643,03 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
635,96 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: упаковка (1)
642,62 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Харків, пл. Захисників України, 1
Всього: упаковка (1)
642,50 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
Всього: упаковка (1)
641,31 грн