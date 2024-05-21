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БАНДАЖ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИЙ розмір 1 (150) бежевий, №1 - Запоріжжя (108396) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Елітфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
487,00
Економія: -78,00 грн
409,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (1)
566,99
Економія: -47,85 грн
519,14 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 16-А
Всього: упаковка (1)
559,29
Економія: -47,19 грн
512,10 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 33
Всього: упаковка (1)
533,25
Економія: -60,02 грн
473,23 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Павлоград, вул. Західнодонбаська, 13
Всього: упаковка (2)
537,77
Економія: -74,69 грн
463,08 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 2
Всього: упаковка (1)
525,73
Економія: -34,73 грн
491,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
Всього: упаковка (1)
569,43
Економія: -64,38 грн
505,05 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кропивницький, вул. Чобану Степана, 13-Г
Всього: упаковка (1)
541,48
Економія: -68,25 грн
473,23 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1)
579,02
Економія: -74,25 грн
504,77 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
Всього: упаковка (1)
397,63
Економія: -18,65 грн
378,98 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Лубни, пл. Ярмаркова, 2-А
Всього: упаковка (2)
564,23
Економія: -65,68 грн
498,55 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Смілянська, 38
Всього: упаковка (1)
537,41
Економія: -48,44 грн
488,97 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (1)
525,99
Економія: -32,45 грн
493,54 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Суми, вул. Засумська, 3
Всього: упаковка (1)
568,13
Економія: -41,40 грн
526,73 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 63-А
Всього: упаковка (1)
286,15
Економія: -17,31 грн
268,84 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Прилуки, вул. Київська, 279
Всього: упаковка (1)
572,95
Економія: -70,07 грн
502,88 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (1)
578,70
Економія: -73,65 грн
505,05 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
Всього: упаковка (1)
540,51
Економія: -78,45 грн
462,06 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Європейська, 28
Всього: упаковка (1)
577,67
Економія: -67,74 грн
509,93 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
Всього: упаковка (1)
531,93
Економія: -95,26 грн
436,67 грн