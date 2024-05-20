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БАНДАЖ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИЙ розмір 1 (150) бежевий, №1 - Одеса (108396) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (1)
579,83
Економія: -74,78 грн
505,05 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
Всього: упаковка (1)
540,51
Економія: -78,45 грн
462,06 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Добровольського, 63-А
Всього: упаковка (1)
286,15
Економія: -17,31 грн
268,84 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
Всього: упаковка (1)
404,94
Економія: -25,96 грн
378,98 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Рені, вул. Вознесенська, 169
Всього: упаковка (1)
523,55
Економія: -39,15 грн
484,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Європейська, 28
Всього: упаковка (1)
577,77
Економія: -67,84 грн
509,93 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
Всього: упаковка (1)
569,43
Економія: -64,38 грн
505,05 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Чобану Степана, 13-Г
Всього: упаковка (1)
541,48
Економія: -68,25 грн
473,23 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 2
Всього: упаковка (1)
525,73
Економія: -34,73 грн
491,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 33
Всього: упаковка (1)
533,25
Економія: -60,02 грн
473,23 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (1)
538,38
Економія: -44,84 грн
493,54 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Смілянська, 38
Всього: упаковка (1)
528,02
Економія: -39,05 грн
488,97 грн
Елітфарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
487,00
Економія: -78,00 грн
409,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (1)
566,99
Економія: -47,85 грн
519,14 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 16-А
Всього: упаковка (1)
559,29
Економія: -47,19 грн
512,10 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Лубни, пл. Ярмаркова, 2-А
Всього: упаковка (2)
570,19
Економія: -71,64 грн
498,55 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
Всього: упаковка (1)
531,93
Економія: -95,26 грн
436,67 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Каштанова, 5-В
Всього: упаковка (1)
533,50
Економія: -76,52 грн
456,98 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 21
Всього: упаковка (1)
352,88
Економія: -16,93 грн
335,95 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Павлоград, вул. Західнодонбаська, 13
Всього: упаковка (2)
537,77
Економія: -74,69 грн
463,08 грн