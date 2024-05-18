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БАНДАЖ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИЙ розмір 1 (150) бежевий, №1 - Харків (108396) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1)
566,95
Економія: -62,18 грн
504,77 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Суми, вул. Засумська, 3
Всього: упаковка (1)
575,77
Економія: -49,04 грн
526,73 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Павлоград, вул. Західнодонбаська, 13
Всього: упаковка (2)
538,99
Економія: -75,91 грн
463,08 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Лубни, пл. Ярмаркова, 2-А
Всього: упаковка (2)
561,41
Економія: -62,86 грн
498,55 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (1)
564,55
Економія: -45,41 грн
519,14 грн
Елітфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
487,00
Економія: -78,00 грн
409,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорозького козацтва, 27
Всього: упаковка (1)
575,34
Економія: -67,06 грн
508,28 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 16-А
Всього: упаковка (1)
568,56
Економія: -56,46 грн
512,10 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Прилуки, вул. Київська, 279
Всього: упаковка (1)
569,97
Економія: -67,09 грн
502,88 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 2
Всього: упаковка (1)
535,48
Економія: -44,48 грн
491,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 33
Всього: упаковка (1)
536,30
Економія: -63,07 грн
473,23 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Черкаси, вул. Смілянська, 38
Всього: упаковка (1)
536,25
Економія: -47,28 грн
488,97 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
Всього: упаковка (1)
560,87
Економія: -55,82 грн
505,05 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кропивницький, вул. Чобану Степана, 13-Г
Всього: упаковка (1)
543,30
Економія: -70,07 грн
473,23 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (1)
540,00
Економія: -46,46 грн
493,54 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Київ, вул. Каштанова, 5-В
Всього: упаковка (1)
529,34
Економія: -72,36 грн
456,98 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Київ, вул. Гусовського, 8/10
Всього: упаковка (1)
529,80
Економія: -93,13 грн
436,67 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 21
Всього: упаковка (1)
357,35
Економія: -21,40 грн
335,95 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Умань, вул. Європейська, 28
Всього: упаковка (1)
572,79
Економія: -62,86 грн
509,93 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
Всього: упаковка (1)
398,08
Економія: -19,10 грн
378,98 грн