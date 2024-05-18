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БАНДАЖ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИЙ розмір 5 (150) білий, №1 - Харків (108395) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 21 аптеці
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
395,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
395,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
395,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
395,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: упаковка (1)
639,37 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
395,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
636,61 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Харків, вул. Сумська, 39
Всього: упаковка (1)
635,95 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
639,31 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
395,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
395,00 грн
Аптека
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Зачинено
Харків, просп. Незалежності, 13
Всього: упаковка (2)
644,31 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 110
Всього: упаковка (1)
642,11 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
395,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
395,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
395,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Літературна, 5
Всього: упаковка (1)
641,48 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
395,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
395,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
395,00 грн