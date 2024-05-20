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БАНДАЖ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИЙ розмір 3 (150) білий, №1 - Запоріжжя (108393) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 12
Всього: упаковка (1)
636,62 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-А
Всього: упаковка (1)
642,09 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Синельникове, вул. Садова, 1-А
Всього: упаковка (1)
637,75 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Зоряний, 1-А
Всього: упаковка (1)
640,38 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
637,03 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Європейський, 4
Всього: упаковка (2)
637,31 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 14
Всього: упаковка (1)
638,08 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Підгородне, вул. Шосейна, 35
Всього: упаковка (1)
639,07 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Перемоги, 59-И
Всього: упаковка (1)
639,95 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
Всього: упаковка (1)
638,87 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Жовті Води, бульв. Свободи, 49-В
Всього: упаковка (2)
642,20 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Петрове, вул. Центральна, 31
Всього: упаковка (1)
644,15 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Красноград, вул. Полтавська, 91-А
Всього: упаковка (1)
637,77 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Горішні Плавні, вул. Добровольського, 31
Всього: упаковка (1)
639,26 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Первомайський, м-н 1/2, 48
Всього: упаковка (1)
640,62 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Великотирнівська, 31/1
Всього: упаковка (1)
638,63 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Нова Водолага, пров. Кооперативний, 1
Всього: упаковка (1)
636,19 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ізюм, вул. Соборна, 33/3
Всього: упаковка (1)
637,31 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Зміїв, вул. Лиманська, 15
Всього: упаковка (2)
644,62 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Каденюка Леоніда, 11-Б
Всього: упаковка (1)
643,05 грн