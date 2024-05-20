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БАНДАЖ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИЙ розмір 3 (150) білий, №1 - Одеса (108393) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (1)
636,61 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
Всього: упаковка (2)
644,64 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
636,68 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чорноморськ, вул. Парусна, 16-Б
Всього: упаковка (1)
641,18 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Татарбунари, вул. Тура, 15
Всього: упаковка (1)
642,31 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
Всього: упаковка (2)
644,56 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
Всього: упаковка (1)
638,24 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Миру, 36/1
Всього: упаковка (1)
637,33 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 104-А/12
Всього: упаковка (2)
643,14 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (1)
639,53 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
Всього: упаковка (1)
637,44 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Городнє, вул. Широка, 40-А
Всього: упаковка (1)
644,76 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Криве Озеро, вул. Шевченка Тараса, 8-А
Всього: упаковка (1)
637,23 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Первомайськ, вул. Одеська, 182
Всього: упаковка (1)
639,97 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тростянець, вул. Соборна, 50
Всього: упаковка (1)
642,09 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Каденюка Леоніда, 11-Б
Всього: упаковка (1)
643,05 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Шевченка Тараса, 41
Всього: упаковка (1)
639,58 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
Всього: упаковка (1)
638,87 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Петрове, вул. Центральна, 31
Всього: упаковка (1)
644,15 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Жовті Води, бульв. Свободи, 49-В
Всього: упаковка (2)
642,20 грн