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БАНДАЖ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИЙ розмір 3 (150) білий, №1 - Львів (108393) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, вул. Сокальська, 6
Всього: упаковка (1)
635,89 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Шпитальна, 10-В
Всього: упаковка (1)
643,97 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, бульв. Південний, 20
Всього: упаковка (2)
641,25 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Соборна, 192-Д
Всього: упаковка (1)
638,95 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Чорновола В'ячеслава, 4
Всього: упаковка (1)
638,45 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Богоявленська, 24
Всього: упаковка (1)
639,42 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Волинської Дивізії, 1
Всього: упаковка (1)
636,38 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Капушанська, 19
Всього: упаковка (1)
640,77 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, просп. Свободи, 52
Всього: упаковка (1)
643,62 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Минайська, 18-Г
Всього: упаковка (1)
638,92 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
Всього: упаковка (2)
641,25 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Січових Стрільців, 4
Всього: упаковка (1)
638,88 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Бандери Степана, 1
Всього: упаковка (1)
637,43 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Скальда Сергея, 31
Всього: упаковка (1)
643,71 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Головна, 200
Всього: упаковка (1)
221,20 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Вінниця, шосе Хмельницьке, 96-Б
Всього: упаковка (1)
637,83 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 36-А
Всього: упаковка (1)
642,05 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Скалецького, 35
Всього: упаковка (1)
644,18 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Покровська, 131-А
Всього: упаковка (1)
638,29 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
Всього: упаковка (2)
643,76 грн