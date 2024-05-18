Всі аптеки України
Медичні виробиКорекційні і корсетні виробиБандажібандажі післяопераційніБАНДАЖ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИЙЦіни в аптеках

БАНДАЖ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИЙ розмір 3 (150) білий, №1 - Харків (108393) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 28 аптеках
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 28 хв
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
639,79 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
638,96 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено
Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
Всього: упаковка (1)
636,41 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 38
Всього: упаковка (1)
641,13 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 28 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
642,92 грн
Аптека
Детальніше
Зачинено
Харків, просп. Незалежності, 13
Всього: упаковка (1)
643,24 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 110
Всього: упаковка (1)
637,10 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Літературна, 5
Всього: упаковка (1)
639,25 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Культури, 16
Всього: упаковка (2)
635,65 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 28 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
Всього: упаковка (2)
638,52 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 28 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Всього: упаковка (1)
636,77 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 28 хв
Харків, просп. Гагаріна, 177
Всього: упаковка (1)
640,76 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 28 хв
Харків, просп. Науки, 64
Всього: упаковка (2)
641,89 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено
Харків, вул. Лісопарківська, 4
Всього: упаковка (2)
636,09 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 28 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
Всього: упаковка (1)
636,92 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 28 хв
Харків, вул. Павлова Академіка, 307-А
Всього: упаковка (1)
642,64 грн
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 28 хв
Харків, проїзд Стадіонний, 11/2
Всього: упаковка (1)
637,00 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 28 хв
Харків, вул. Ньютона, 98
Всього: упаковка (1)
636,37 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Проскури Академіка, 5/7
Всього: упаковка (1)
611,20 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 28 хв
Харків, просп. Людвіга Свободи, 28-А
Всього: упаковка (1)
636,37 грн