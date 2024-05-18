БАНДАЖ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИЙ розмір 3 (150) білий, №1 - Харків (108393) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 28 аптеках
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 28 хв
Харків, вул. Сумська, 23/34
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено
Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 38
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 28 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено
Харків, просп. Незалежності, 13
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 110
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Літературна, 5
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Культури, 16
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 28 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 28 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 28 хв
Харків, просп. Гагаріна, 177
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 28 хв
Харків, просп. Науки, 64
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено
Харків, вул. Лісопарківська, 4
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 28 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 28 хв
Харків, вул. Павлова Академіка, 307-А
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 28 хв
Харків, проїзд Стадіонний, 11/2
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 28 хв
Харків, вул. Ньютона, 98
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Проскури Академіка, 5/7
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 28 хв
Харків, просп. Людвіга Свободи, 28-А