БАНДАЖ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИЙ розмір 6 (150), №1 - Одеса (106410) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найденоВ інших містах:
Аптека гормональних препаратів
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
Милосердя
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
Астарта
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 306
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом