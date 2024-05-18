БАНДАЖ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИЙ розмір 6 (150), №1 - Харків (106410) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 2 аптеках
Милосердя
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
В інших містах:
Астарта
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 306
Аптека гормональних препаратів
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 29 хв
Київ, вул. Липківського Василя, 25
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом