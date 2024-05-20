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БАНДАЖ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИЙ розмір 5 (150), №1 - Львів (106409) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Пустомити, вул. Грушевського Михайла, 22-А
Всього: упаковка (1)
477,45 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Городок, вул. Коцюбинського, 18-А
Всього: упаковка (1)
477,45 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Луцьк, вул. Тимірязєва, 1
Всього: упаковка (5)
477,45 грн
D.s.
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Відчинено Цілодобово
Нетішин, просп. Незалежності, 22-Б
Всього: упаковка (1)
477,45 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Хмельницький, вул. Пілотська, 1
Всього: упаковка (1)
196,39 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Березне, вул. Чорновола В'ячеслава, 1
Всього: упаковка (1)
477,45 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тарасівці, вул. Центральна, 99-А
Всього: упаковка (1)
505,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Буг, вул. Гагаріна Юрія, 11/3
Всього: упаковка (1)
540,33 грн
Милосердя
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
Всього: упаковка (2)
397,50 грн
Аптека твого міста
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 26-В
Всього: упаковка (1)
409,50 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом