БАНДАЖ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИЙ розмір 5 (150), №1 - Харків (106409) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 2 аптеках
Милосердя
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 26-В
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Буг, вул. Гагаріна Юрія, 11/3
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Хмельницький, вул. Пілотська, 1
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Березне, вул. Чорновола В'ячеслава, 1
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Нетішин, просп. Незалежності, 22-Б
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Всього: упаковка (1)
Зачинено
Тарасівці, вул. Центральна, 99-А
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Всього: упаковка (5)
Зачинено
Луцьк, вул. Тимірязєва, 1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Пустомити, вул. Грушевського Михайла, 22-А
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Городок, вул. Коцюбинського, 18-А
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом