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БАНДАЖ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИЙ розмір 4 (150), №1 - Запоріжжя (106408) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Шпола, вул. Соборна, 43
Всього: упаковка (1)
468,70 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Винниченка Володимира, 9-А
Всього: упаковка (4)
661,20
Економія: -98,00 грн
563,20 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нетішин, просп. Незалежності, 5/2
Всього: упаковка (1)
468,70 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Городенка, вул. Шептицького, 2
Всього: упаковка (1)
468,70 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. 15-го Квітня, 2-Е
Всього: упаковка (1)
468,70 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Луцьк, вул. Тимірязєва, 1
Всього: упаковка (5)
468,70 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Городок, вул. Коцюбинського, 18-А
Всього: упаковка (1)
468,70 грн
Милосердя
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
Всього: упаковка (1)
398,50 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Балакірєва, 17-А
Всього: упаковка (1)
565,00 грн
Аптека 3і
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Відчинено Цілодобово
Самбір, вул. Шпитальна, 6-А
Всього: упаковка (1)
271,20 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом