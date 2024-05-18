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БАНДАЖ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИЙ розмір 3 (150), №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (106407) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Новий Буг, вул. Огієнка Івана, 27
Всього: упаковка (1)
581,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Баштанка, вул. Ювілейна, 82-А
Всього: упаковка (1)
457,10 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Чорнобай, вул. Центральна, 81
Всього: упаковка (1)
457,10 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Канів, вул. Шевченка, 11
Всього: упаковка (1)
448,65 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Криве Озеро, вул. 1-го Травня, 5
Всього: упаковка (2)
457,10 грн
D.s.
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Відчинено Цілодобово
Нетішин, просп. Незалежності, 22-Б
Всього: упаковка (1)
457,10 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Волочиськ, вул. Слави, 1
Всього: упаковка (1)
389,95 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Березне, вул. Чорновола В'ячеслава, 1
Всього: упаковка (1)
457,10 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 14:00
Луцьк, вул. Тимірязєва, 1
Всього: упаковка (3)
457,10 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 15:00
Городок, вул. Коцюбинського, 18-А
Всього: упаковка (1)
448,65 грн
Милосердя
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
Всього: упаковка (2)
397,50 грн
Рецепти здоров'я
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Відчинено Цілодобово
Київ, вул. Предславинська, 9
Всього: упаковка (1)
359,60 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом