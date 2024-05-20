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БАНДАЖ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИЙ розмір 7 (152) люкс, №1 - Запоріжжя (106359) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Кам'янка, вул. Захисників України, 43
Всього: упаковка (1)
575,68
Економія: -60,11 грн
515,57 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Охтирка, пров. Харківський, 3
Всього: упаковка (1)
571,44
Економія: -44,19 грн
527,25 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чорнобай, вул. Центральна, 81
Всього: упаковка (1)
558,94
Економія: -73,84 грн
485,10 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Харківська, 12
Всього: упаковка (1)
565,17
Економія: -43,58 грн
521,59 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Бібрка, вул. Стуса, 41-А
Всього: упаковка (1)
481,99
Економія: -123,86 грн
358,13 грн
Наша аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Зміїв, вул. Лиманська, 15
Всього: упаковка (1)
350,00 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом