БАНДАЖ ГРИЖОВИЙ 5001, ліво- та правосторонній розмір XS/S, №1 - Київ (494787) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найденоВ інших містах:
Авк фарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Бердичів, вул. Житомирська, 38
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, дорога Фонтанська, 16/11
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Вільнянськ, вул. Соборна, 6-А
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом