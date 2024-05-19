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БАНДАЖ ГРИЖОВИЙ 5001, ліво- та правосторонній розмір XS/S, №1 - Київ (494787) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найдено
В інших містах:
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Бердичів, вул. Житомирська, 38
Всього: упаковка (1)
768,00
Економія: -23,04 грн
744,96 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, дорога Фонтанська, 16/11
Всього: упаковка (1)
838,17
Економія: -116,37 грн
721,80 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Вільнянськ, вул. Соборна, 6-А
Всього: упаковка (1)
796,00
Економія: -124,00 грн
672,00 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом