Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найдено

В інших містах:

Авк фарм Детальніше Відчинено Зачиняється о 22:00 Графік роботи Бердичів, вул. Житомирська, 38 Всього: упаковка (1) 768,00 Економія: -23,04 грн 744,96 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Одеса, дорога Фонтанська, 16/11 Всього: упаковка (1) 838,17 Економія: -116,37 грн 721,80 грн Забронювати

Народна аптека Детальніше Відчинено Зачиняється о 19:00 Графік роботи Вільнянськ, вул. Соборна, 6-А Всього: упаковка (1) 796,00 Економія: -124,00 грн 672,00 грн Забронювати