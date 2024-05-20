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БАНДАЖ ГРИЖОВИЙ 5001, ліво- та правосторонній розмір XL/XXL, №1 - Запоріжжя (494786) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Вільногірськ, вул. Центральна, 49
Всього: упаковка (1)
739,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Дорошенка Петра, 1
Всього: упаковка (1)
697,64 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Красноград, вул. Полтавська, 91
Всього: упаковка (1)
739,50 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, просп. Лесі Українки, 49-Б
Всього: упаковка (1)
739,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Каденюка Леоніда, 14
Всього: упаковка (1)
810,45
Економія: -91,97 грн
718,48 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
Всього: упаковка (1)
813,45 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
Всього: упаковка (1)
834,58
Економія: -109,53 грн
725,05 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Охтирка, пров. Харківський, 3
Всього: упаковка (1)
932,02
Економія: -72,06 грн
859,96 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ромни, вул. Соборна, 9
Всього: упаковка (1)
739,50 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Березняківська, 36-Ж
Всього: упаковка (1)
813,45 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 6-Д
Всього: упаковка (1)
739,50 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лісовий, 25
Всього: упаковка (1)
739,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
Всього: упаковка (1)
953,10
Економія: -131,54 грн
821,56 грн
Авк фарм
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Бердичів, вул. Європейська, 128
Всього: упаковка (1)
768,00
Економія: -23,04 грн
744,96 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмільник, просп. Свободи, 13
Всього: упаковка (1)
802,00
Економія: -24,06 грн
777,94 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бар, вул. Каштанова, 11
Всього: упаковка (1)
785,99
Економія: -74,40 грн
711,59 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нова Ушиця, вул. Подільська, 8
Всього: упаковка (1)
807,99
Економія: -96,40 грн
711,59 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 21/31
Всього: упаковка (1)
739,50 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Теофіполь, пл. Кооперативна, 6
Всього: упаковка (1)
816,99
Економія: -105,40 грн
711,59 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чортків, вул. Бандери Степана, 11
Всього: упаковка (1)
851,69 грн