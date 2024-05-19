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БАНДАЖ ГРИЖОВИЙ 5001, ліво- та правосторонній розмір XL/XXL, №1 - Львів (494786) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Ощад аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новояворівськ, вул. Бандери Степана, 18
Всього: упаковка (1)
746,99
Економія: -35,40 грн
711,59 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Самбір, пл. Ринок, 36
Всього: упаковка (2)
851,05
Економія: -7,81 грн
843,24 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Самбір, пл. Ринок, 5
Всього: упаковка (1)
841,54
Економія: -4,34 грн
837,20 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Стуса Василя, 13-А
Всього: упаковка (1)
739,50 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Стуса Василя, 13-В
Всього: упаковка (1)
854,24
Економія: -9,79 грн
844,45 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Чорновола В'ячеслава, 14
Всього: упаковка (1)
790,99
Економія: -79,40 грн
711,59 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Богородчани, вул. Шевченка Тараса, 46-А
Всього: упаковка (1)
848,23
Економія: -0,42 грн
847,81 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дубно, вул. Галицького Данила, 1
Всього: упаковка (1)
843,01 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чортків, вул. Бандери Степана, 11
Всього: упаковка (1)
845,11 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Теофіполь, пл. Кооперативна, 6
Всього: упаковка (1)
816,99
Економія: -105,40 грн
711,59 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 21/31
Всього: упаковка (1)
739,50 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нова Ушиця, вул. Подільська, 8
Всього: упаковка (1)
807,99
Економія: -96,40 грн
711,59 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бар, вул. Каштанова, 11
Всього: упаковка (1)
785,99
Економія: -74,40 грн
711,59 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмільник, просп. Свободи, 13
Всього: упаковка (1)
802,00
Економія: -24,06 грн
777,94 грн
Авк фарм
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Бердичів, вул. Європейська, 128
Всього: упаковка (1)
768,00
Економія: -23,04 грн
744,96 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Березняківська, 36-Ж
Всього: упаковка (1)
813,45 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 6-Д
Всього: упаковка (1)
739,50 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лісовий, 25
Всього: упаковка (1)
739,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
Всього: упаковка (1)
941,67
Економія: -120,11 грн
821,56 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Каденюка Леоніда, 14
Всього: упаковка (1)
803,97
Економія: -85,49 грн
718,48 грн