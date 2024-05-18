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БАНДАЖ ГРИЖОВИЙ 5001, ліво- та правосторонній розмір XL/XXL, №1 - Харків (494786) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 14 аптеках
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
Всього: упаковка (1)
813,45 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
Всього: упаковка (1)
827,79
Економія: -102,74 грн
725,05 грн
Класна аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Харків, пров. Донецький, 18
Всього: упаковка (1)
753,00 грн
Класна аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Харків, вул. Клочківська, 104-А
Всього: упаковка (1)
753,00 грн
Класна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дудинської, 1-А
Всього: упаковка (1)
753,00 грн
Класна аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Харків, просп. Гагаріна, 178
Всього: упаковка (1)
753,00 грн
Класна аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 33-А
Всього: упаковка (1)
753,00 грн
Класна аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, шосе Салтівське, 248
Всього: упаковка (1)
753,00 грн
Класна аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Тракторобудівників, 128-В
Всього: упаковка (1)
753,00 грн
Класна аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 43
Всього: упаковка (1)
753,00 грн
Класна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сердюка Леся, 36
Всього: упаковка (1)
753,00 грн
Класна аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 8
Всього: упаковка (1)
753,00 грн
Класна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 295
Всього: упаковка (1)
753,00 грн
Класна аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Харків, вул. Грицевця Сергія, 29
Всього: упаковка (1)
753,00 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Красноград, вул. Полтавська, 91
Всього: упаковка (1)
739,50 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Охтирка, пров. Харківський, 3
Всього: упаковка (1)
927,65
Економія: -67,69 грн
859,96 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Ромни, вул. Соборна, 9
Всього: упаковка (1)
739,50 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Кременчук, просп. Лесі Українки, 49-Б
Всього: упаковка (1)
739,50 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Вільногірськ, вул. Центральна, 49
Всього: упаковка (1)
739,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Дорошенка Петра, 1
Всього: упаковка (1)
697,64 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Каденюка Леоніда, 14
Всього: упаковка (1)
824,32
Економія: -105,84 грн
718,48 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
Всього: упаковка (1)
922,29
Економія: -100,73 грн
821,56 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Лісовий, 25
Всього: упаковка (1)
739,50 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 6-Д
Всього: упаковка (1)
739,50 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Київ, вул. Березняківська, 36-Ж
Всього: упаковка (1)
813,45 грн
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Бердичів, вул. Європейська, 128
Всього: упаковка (1)
768,00
Економія: -23,04 грн
744,96 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Хмільник, просп. Свободи, 13
Всього: упаковка (1)
802,00
Економія: -24,06 грн
777,94 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бар, вул. Каштанова, 11
Всього: упаковка (1)
785,99
Економія: -74,40 грн
711,59 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нова Ушиця, вул. Подільська, 8
Всього: упаковка (1)
807,99
Економія: -96,40 грн
711,59 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 21/31
Всього: упаковка (1)
739,50 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Теофіполь, пл. Кооперативна, 6
Всього: упаковка (1)
816,99
Економія: -105,40 грн
711,59 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Дубно, вул. Галицького Данила, 1
Всього: упаковка (1)
846,12 грн