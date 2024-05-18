БАНДАЖ ГРИЖОВИЙ 5001, ліво- та правосторонній розмір XL/XXL, №1 - Харків (494786) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 14 аптеках
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
Класна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Харків, пров. Донецький, 18
Класна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Харків, вул. Клочківська, 104-А
Класна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дудинської, 1-А
Класна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Харків, просп. Гагаріна, 178
Класна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 33-А
Класна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, шосе Салтівське, 248
Класна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Тракторобудівників, 128-В
Класна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 43
Класна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сердюка Леся, 36
Класна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 8
Класна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 295
В інших містах:
Класна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Харків, вул. Грицевця Сергія, 29
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Красноград, вул. Полтавська, 91
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Охтирка, пров. Харківський, 3
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 30 хв
Ромни, вул. Соборна, 9
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 30 хв
Кременчук, просп. Лесі Українки, 49-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Вільногірськ, вул. Центральна, 49
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Дорошенка Петра, 1
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Каденюка Леоніда, 14
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Лісовий, 25
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 30 хв
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 6-Д
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 30 хв
Київ, вул. Березняківська, 36-Ж
Авк фарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 30 хв
Бердичів, вул. Європейська, 128
Свк фарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 30 хв
Хмільник, просп. Свободи, 13
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Бар, вул. Каштанова, 11
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Нова Ушиця, вул. Подільська, 8
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 21/31
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Теофіполь, пл. Кооперативна, 6
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 30 хв
Дубно, вул. Галицького Данила, 1