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БАНДАЖ ГРИЖОВИЙ 5001, ліво- та правосторонній розмір M/L, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (494785) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 10-К
Всього: упаковка (1)
924,17
Економія: -68,68 грн
855,49 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, ж/м Тополь-2, 28
Всього: упаковка (1)
922,20
Економія: -122,07 грн
800,13 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 29
Всього: упаковка (1)
629,48 грн
В інших містах:
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5-А
Всього: упаковка (1)
926,40
Економія: -66,44 грн
859,96 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Вільногірськ, вул. Центральна, 49
Всього: упаковка (1)
739,50 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 33
Всього: упаковка (1)
943,17
Економія: -110,91 грн
832,26 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Першотравенськ, вул. Незалежності, 3
Всього: упаковка (1)
739,50 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 46
Всього: упаковка (1)
949,86
Економія: -139,03 грн
810,83 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Світловодськ, вул. Героїв України, 110
Всього: упаковка (1)
850,42 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
Всього: упаковка (1)
824,93
Економія: -102,39 грн
722,54 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Охтирка, пров. Харківський, 3
Всього: упаковка (1)
927,65
Економія: -67,69 грн
859,96 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 15:00
Черкаси, вул. Чехова, 101
Всього: упаковка (1)
852,13 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 345/10
Всього: упаковка (1)
853,23
Економія: -2,43 грн
850,80 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Небесної Сотні, 59/2
Всього: упаковка (1)
853,15 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Сміла, вул. Соборна, 91-Б/4
Всього: упаковка (1)
842,03 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
Всього: упаковка (1)
843,71 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Городище, вул. Миру, 103
Всього: упаковка (1)
848,52 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Київська, 243
Всього: упаковка (1)
853,27 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 9/3
Всього: упаковка (1)
851,90
Економія: -4,64 грн
847,26 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 32-Д
Всього: упаковка (1)
848,83
Економія: -10,13 грн
838,70 грн