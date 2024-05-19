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БАНДАЖ ГРИЖОВИЙ 5011, уніфікований розмір XS/S, люкс, №1 - Львів (169426) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
981,45
Економія: -108,20 грн
873,25 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 64
Всього: упаковка (1)
959,09
Економія: -48,72 грн
910,37 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новояворівськ, вул. Бандери Степана, 10
Всього: упаковка (1)
659,12 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Незалежності, 16
Всього: упаковка (1)
615,04 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Самбір, вул. Лемківська, 28/1
Всього: упаковка (1)
659,12 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Стебник, вул. Грушевського Михайла, 6
Всього: упаковка (1)
907,99
Економія: -175,86 грн
732,13 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стебник, вул. Грушевського Михайла, 6
Всього: упаковка (1)
991,70
Економія: -89,65 грн
902,05 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Самбір, пл. Ринок, 36
Всього: упаковка (3)
796,24 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Борислав, вул. Весняна, 2-Б
Всього: упаковка (1)
882,46 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Борислав, вул. Потік, 12
Всього: упаковка (1)
547,98 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, вул. Хмельницького Богдана, 62
Всього: упаковка (1)
659,12 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, просп. Лесі Українки, 1
Всього: упаковка (1)
963,17
Економія: -44,45 грн
918,72 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нововолинськ, бульв. Шевченка Тараса, 11
Всього: упаковка (1)
659,12 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 53/21
Всього: упаковка (1)
969,48
Економія: -63,75 грн
905,73 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 140
Всього: упаковка (2)
992,77
Економія: -87,04 грн
905,73 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Стуса Василя, 13-А
Всього: упаковка (1)
698,67 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 20
Всього: упаковка (2)
805,46 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 33
Всього: упаковка (1)
964,93
Економія: -59,20 грн
905,73 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 36
Всього: упаковка (1)
917,99
Економія: -185,86 грн
732,13 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Володимир, вул. Ковельська, 25
Всього: упаковка (1)
787,05
Економія: -36,33 грн
750,72 грн