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БАНДАЖ ГРИЖОВИЙ 5011, уніфікований розмір XS/S, люкс, №1 - Харків (169426) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Чугуїв, вул. Торгова, 2
Всього: упаковка (1)
725,03 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Чугуїв, вул. Музейна, 9
Всього: упаковка (1)
984,89
Економія: -95,87 грн
889,02 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Первомайський, м-н 4-й, 5
Всього: упаковка (2)
725,03 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Краснокутськ, вул. Горянська, 2-А
Всього: упаковка (1)
698,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Ізюм, вул. Хмельницька, 2/1
Всього: упаковка (1)
725,03 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Ізюм, вул. Старопоштова, 16
Всього: упаковка (1)
725,03 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Суми, вул. Шевченка, 17
Всього: упаковка (1)
659,12 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Суми, вул. Ярослава Мудрого, 50
Всього: упаковка (1)
752,90 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Павлоград, вул. Центральна, 59
Всього: упаковка (1)
969,30
Економія: -87,70 грн
881,60 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Павлоград, вул. Полтавська, 129/5
Всього: упаковка (1)
768,53 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новомосковськ, перех. Сучкова / Гетьманська, 13/30
Всього: упаковка (1)
967,07
Економія: -85,47 грн
881,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, пров. Вільний, 2-А
Всього: упаковка (1)
986,51
Економія: -140,14 грн
846,37 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Березинська, 19
Всього: упаковка (1)
870,19
Економія: -112,01 грн
758,18 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Вільний, 2-А
Всього: упаковка (1)
978,15
Економія: -104,86 грн
873,29 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Миру, 63-А
Всього: упаковка (1)
961,41
Економія: -84,45 грн
876,96 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Дніпро, шосе Донецьке, 4
Всього: упаковка (1)
957,46
Економія: -60,05 грн
897,41 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Миргород, вул. Гоголя, 98-А
Всього: упаковка (1)
738,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Мономаха Володимира, 11
Всього: упаковка (1)
979,82
Економія: -148,30 грн
831,52 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 10/25
Всього: упаковка (1)
958,67
Економія: -116,01 грн
842,66 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (1)
968,60
Економія: -144,50 грн
824,10 грн