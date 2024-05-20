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БАНДАЖ ГРИЖОВИЙ 5011, уніфікований розмір XL/XXL, люкс, №1 - Запоріжжя (169425) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (1)
839,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27
Всього: упаковка (1)
796,19
Економія: -40,79 грн
755,40 грн
Аптека твоєї родини
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 19
Всього: упаковка (1)
430,14 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Істоміна, 4
Всього: упаковка (1)
659,12 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 29
Всього: упаковка (1)
455,95 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 23
Всього: упаковка (1)
976,02
Економія: -140,78 грн
835,24 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, перех. Європейська / Глінки, 8-Б/12
Всього: упаковка (1)
836,51
Економія: -69,78 грн
766,73 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Семафорна, 26
Всього: упаковка (1)
839,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Всього: упаковка (1)
659,12 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Парусний, 16-Б
Всього: упаковка (1)
768,53 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Покровське, вул. Центральна, 18-А
Всього: упаковка (1)
725,03 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 20
Всього: упаковка (1)
839,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 34
Всього: упаковка (1)
741,90 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Павлоград, вул. Полтавська, 129/5
Всього: упаковка (1)
768,53 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Гвардійське, вул. Ювілейна, 11
Всього: упаковка (1)
949,00
Економія: -110,00 грн
839,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Першотравенськ, вул. Незалежності, 3
Всього: упаковка (1)
768,53 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 10
Всього: упаковка (1)
698,67 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Апостолове, вул. Центральна, 70
Всього: упаковка (1)
839,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 11
Всього: упаковка (1)
839,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Лозова, м-н 2-й, 10
Всього: упаковка (1)
725,03 грн