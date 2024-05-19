Всі аптеки України
Медичні виробиКорекційні і корсетні виробиБандажібандажі проти грижіБАНДАЖ ГРИЖОВИЙЦіни в аптеках

БАНДАЖ ГРИЖОВИЙ 5011, уніфікований розмір XL/XXL, люкс, №1 - Львів (169425) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Городоцька, 159
Всього: упаковка (1)
659,12 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2
Всього: упаковка (1)
725,03 грн
В інших містах:
Ощад аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новояворівськ, вул. Бандери Степана, 18
Всього: упаковка (1)
776,99
Економія: -32,66 грн
744,33 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 05 хв
Меденичі, вул. Незалежності, 2
Всього: упаковка (1)
876,99
Економія: -132,66 грн
744,33 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Мостиська, вул. Гайдамацька, 12
Всього: упаковка (1)
430,14 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Успенська, 48/63
Всього: упаковка (1)
524,55 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Самбір, пл. Ринок, 36
Всього: упаковка (2)
892,42
Економія: -3,57 грн
888,85 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Рожнятів, вул. Стуса Василя, 13
Всього: упаковка (1)
892,26
Економія: -13,67 грн
878,59 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Турка, пл. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
878,41 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Стуса Василя, 13-А
Всього: упаковка (1)
768,53 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 98
Всього: упаковка (1)
723,04 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Сухомлинського, 6
Всього: упаковка (1)
801,83
Економія: -3,89 грн
797,94 грн
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Руська, 23
Всього: упаковка (1)
821,99
Економія: -77,66 грн
744,33 грн
Сімейна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тисмениця, вул. Галицька, 2
Всього: упаковка (1)
886,23 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Збараж, вул. Січових Стрільців, 1-Г
Всього: упаковка (1)
741,90 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Бучач, вул. Галицька, 62
Всього: упаковка (1)
968,74
Економія: -73,97 грн
894,77 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Лесі Українки, 40
Всього: упаковка (1)
725,03 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Липинського, 7
Всього: упаковка (1)
455,95 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Свалява, вул. Київська, 10
Всього: упаковка (1)
725,03 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Коломия, бульв. Лесі Українки, 1
Всього: упаковка (1)
456,00 грн