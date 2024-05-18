Всі аптеки України
Медичні виробиКорекційні і корсетні виробиБандажібандажі проти грижіБАНДАЖ ГРИЖОВИЙЦіни в аптеках

БАНДАЖ ГРИЖОВИЙ 5011, уніфікований розмір XL/XXL, люкс, №1 - Харків (169425) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 43
Всього: упаковка (1)
725,03 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
Всього: упаковка (1)
866,67
Економія: -107,57 грн
759,10 грн
Класна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Харків, пров. Донецький, 18
Всього: упаковка (1)
711,50 грн
Класна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Харків, вул. Клочківська, 104-А
Всього: упаковка (1)
783,00 грн
Астарта
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 147
Всього: упаковка (1)
481,50 грн
Класна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дудинської, 1-А
Всього: упаковка (1)
473,00 грн
Класна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Харків, просп. Гагаріна, 178
Всього: упаковка (1)
473,00 грн
Сімейна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 120
Всього: упаковка (1)
481,50 грн
Класна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 33-А
Всього: упаковка (1)
783,00 грн
Класна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 43
Всього: упаковка (1)
783,00 грн
Класна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сердюка Леся, 36
Всього: упаковка (1)
473,00 грн
Класна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 295
Всього: упаковка (1)
783,00 грн
Класна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Харків, вул. Грицевця Сергія, 29
Всього: упаковка (1)
711,50 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Чугуїв, вул. Музейна, 9
Всього: упаковка (1)
991,41
Економія: -96,49 грн
894,92 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 30 хв
Карлівка, вул. Полтавський Шлях, 42/2
Всього: упаковка (1)
768,60 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 30 хв
Охтирка, пл. Успенська, 3
Всього: упаковка (1)
768,60 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Ізюм, вул. Старопоштова, 16
Всього: упаковка (1)
725,03 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Лозова, м-н 2-й, 10
Всього: упаковка (1)
725,03 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 30 хв
Суми, вул. Ярослава Мудрого, 50
Всього: упаковка (1)
768,60 грн
Регіональна аптечна мережа руан
Детальніше
Зачинено
Гвардійське, вул. Ювілейна, 11
Всього: упаковка (1)
949,00
Економія: -110,00 грн
839,00 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 30 хв
Решетилівка, вул. Шевченка Тараса, 3
Всього: упаковка (1)
456,00 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Павлоград, вул. Полтавська, 129/5
Всього: упаковка (1)
768,53 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 34
Всього: упаковка (1)
624,80 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 30 хв
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 20
Всього: упаковка (1)
839,00 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Кобеляки, вул. Мільйонна, 16/2
Всього: упаковка (2)
725,03 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 30 хв
Першотравенськ, вул. Незалежності, 3
Всього: упаковка (1)
768,53 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 30 хв
Дніпро, вул. Семафорна, 26
Всього: упаковка (1)
839,00 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Миргород, вул. Гоголя, 170-В
Всього: упаковка (1)
725,03 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, перех. Європейська / Глінки, 8-Б/12
Всього: упаковка (1)
830,32
Економія: -63,59 грн
766,73 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Козельщина, вул. Остроградського, 67
Всього: упаковка (1)
768,60 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 29
Всього: упаковка (1)
455,95 грн