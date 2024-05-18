БАНДАЖ ГРИЖОВИЙ 5011, уніфікований розмір XL/XXL, люкс, №1 - Харків (169425) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 13 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 43
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
Класна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Харків, пров. Донецький, 18
Класна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Харків, вул. Клочківська, 104-А
Астарта
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 147
Класна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дудинської, 1-А
Класна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Харків, просп. Гагаріна, 178
Сімейна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 120
Класна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 33-А
Класна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 43
Класна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сердюка Леся, 36
Класна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 295
В інших містах:
Класна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Харків, вул. Грицевця Сергія, 29
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Чугуїв, вул. Музейна, 9
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 30 хв
Карлівка, вул. Полтавський Шлях, 42/2
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 30 хв
Охтирка, пл. Успенська, 3
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Ізюм, вул. Старопоштова, 16
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Лозова, м-н 2-й, 10
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 30 хв
Суми, вул. Ярослава Мудрого, 50
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
Зачинено
Гвардійське, вул. Ювілейна, 11
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 30 хв
Решетилівка, вул. Шевченка Тараса, 3
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Павлоград, вул. Полтавська, 129/5
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 34
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 30 хв
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 20
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Кобеляки, вул. Мільйонна, 16/2
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 30 хв
Першотравенськ, вул. Незалежності, 3
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 30 хв
Дніпро, вул. Семафорна, 26
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Миргород, вул. Гоголя, 170-В
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, перех. Європейська / Глінки, 8-Б/12
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Козельщина, вул. Остроградського, 67
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 29