Всі аптеки України
Медичні виробиКорекційні і корсетні виробиБандажібандажі проти грижіБАНДАЖ ГРИЖОВИЙЦіни в аптеках

БАНДАЖ ГРИЖОВИЙ 5011, уніфікований розмір M/L, люкс, №1 - Харків (169424) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 138 аптеках
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1)
836,59
Економія: -79,73 грн
756,86 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 30 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (1)
404,28 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1)
971,47
Економія: -101,90 грн
869,57 грн
Перша аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
907,92 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
907,57 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
867,59 грн
Економна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
768,53 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
970,13
Економія: -108,95 грн
861,18 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 30 хв
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (3)
793,28 грн
Економна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Молочна, 1
Всього: упаковка (1)
791,59 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (1)
849,44
Економія: -94,75 грн
754,69 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (2)
404,48 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 30 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (3)
793,50 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 30 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
Всього: упаковка (1)
873,57 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
901,91
Економія: -150,61 грн
751,30 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (1)
887,37
Економія: -134,82 грн
752,55 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 30 хв
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (3)
783,00 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (1)
845,38 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 30 хв
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: упаковка (3)
684,17 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (1)
826,28
Економія: -71,67 грн
754,61 грн