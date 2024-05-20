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БАНДАЖ ГРИЖОВИЙ 5001, ліво- та правосторонній розмір M, люкс, №1 - Одеса (169418) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Палія Семена, 98
Всього: упаковка (1)
865,80 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 30
Всього: упаковка (1)
865,80 грн
В інших містах:
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Лиманка, ж/м Радужний, 16/1
Всього: упаковка (1)
865,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 18:30
Черкаси, вул. Гоголя, 274
Всього: упаковка (1)
829,99
Економія: -125,51 грн
704,48 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дунаївці, вул. Лендера Франца, 28
Всього: упаковка (1)
785,99
Економія: -81,51 грн
704,48 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Шевченка Тараса, 42
Всього: упаковка (1)
790,99
Економія: -86,51 грн
704,48 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, шосе Старокостянтинівське, 2/1-Б
Всього: упаковка (1)
777,99
Економія: -73,51 грн
704,48 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Нетішин, просп. Незалежності, 11
Всього: упаковка (1)
839,99
Економія: -135,51 грн
704,48 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Стрий, вул. Кравецька, 2/4
Всього: упаковка (1)
837,99
Економія: -133,51 грн
704,48 грн
Ощад аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новояворівськ, вул. Бандери Степана, 18
Всього: упаковка (1)
746,99
Економія: -42,51 грн
704,48 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом