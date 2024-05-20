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БАНДАЖ ПРОТИГРИЖОВИЙ розмір 2 (351) універсальний, №1 - Запоріжжя (110535) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
594,00
Економія: -81,00 грн
513,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Всього: упаковка (2)
594,00
Економія: -81,00 грн
513,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
Всього: упаковка (1)
559,00
Економія: -46,00 грн
513,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Алмазна / Тенісна, 47/9
Всього: упаковка (1)
803,71 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (1)
631,00
Економія: -118,00 грн
513,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 12
Всього: упаковка (1)
801,26 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 3
Всього: упаковка (1)
594,00
Економія: -81,00 грн
513,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (1)
594,00
Економія: -81,00 грн
513,00 грн
В інших містах:
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кушугум, перех. Центральна / Соборна, 196/28
Всього: упаковка (1)
631,00
Економія: -118,00 грн
513,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 16-А
Всього: упаковка (1)
681,00
Економія: -89,00 грн
592,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
801,25 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 1-Е
Всього: упаковка (1)
681,00
Економія: -89,00 грн
592,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернівка, вул. Харківська, 26/7
Всього: упаковка (1)
806,19 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 70
Всього: упаковка (1)
681,00
Економія: -89,00 грн
592,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Гетьмана Мазепи Івана, 74
Всього: упаковка (1)
802,59 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 3
Всього: упаковка (1)
681,00
Економія: -89,00 грн
592,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
Всього: упаковка (1)
681,00
Економія: -89,00 грн
592,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
Всього: упаковка (1)
681,00
Економія: -89,00 грн
592,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 2-В
Всього: упаковка (1)
801,12 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Жовті Води, бульв. Свободи, 49-В
Всього: упаковка (1)
801,19 грн