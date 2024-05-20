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БАНДАЖ ПРОТИГРИЖОВИЙ розмір 2 (351) універсальний, №1 - Одеса (110535) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Татарбунари, вул. Тура, 15
Всього: упаковка (1)
804,09 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Арциз, вул. Соборна, 2-Б
Всього: упаковка (1)
802,43 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
Всього: упаковка (2)
808,60 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Миру, 36/1
Всього: упаковка (1)
799,94 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 13-Б
Всього: упаковка (1)
681,00
Економія: -89,00 грн
592,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тростянець, вул. Соборна, 50
Всього: упаковка (1)
803,60 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 9-Д
Всього: упаковка (1)
809,11 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 2-В
Всього: упаковка (1)
801,12 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
Всього: упаковка (1)
681,00
Економія: -89,00 грн
592,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
Всього: упаковка (1)
681,00
Економія: -89,00 грн
592,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Гетьмана Мазепи Івана, 74
Всього: упаковка (1)
802,59 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 3
Всього: упаковка (1)
681,00
Економія: -89,00 грн
592,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 70
Всього: упаковка (1)
681,00
Економія: -89,00 грн
592,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Жовті Води, бульв. Свободи, 49-В
Всього: упаковка (1)
801,19 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 16-А
Всього: упаковка (1)
681,00
Економія: -89,00 грн
592,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Сміла, вул. Героїв Холодноярців, 82
Всього: упаковка (1)
804,42 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 36-А
Всього: упаковка (1)
805,21 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Миронівка, вул. Перемоги, 6
Всього: упаковка (1)
806,31 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кременчук, вул. Київська, 1/49
Всього: упаковка (1)
807,87 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 3
Всього: упаковка (1)
594,00
Економія: -81,00 грн
513,00 грн