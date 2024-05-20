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БАНДАЖ ПРОТИГРИЖОВИЙ розмір 2 (351) універсальний, №1 - Львів (110535) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
670,15 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, бульв. Південний, 20
Всього: упаковка (1)
803,15 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 64-А
Всього: упаковка (1)
802,14 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Рівне, вул. Соборна, 336
Всього: упаковка (1)
800,93 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Богоявленська, 24
Всього: упаковка (1)
799,79 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Славута, вул. Садова, 5
Всього: упаковка (1)
801,16 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 36-А
Всього: упаковка (1)
805,21 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
Всього: упаковка (1)
808,49 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, пл. Житній Ринок, 1
Всього: упаковка (1)
800,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Велика Бердичівська, 47
Всього: упаковка (1)
803,98 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тростянець, вул. Соборна, 50
Всього: упаковка (1)
803,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Ярмаркова, 8
Всього: упаковка (1)
808,73 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Буча, вул. Героїв Майдану, 9
Всього: упаковка (1)
810,30 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Буча, вул. Героїв Майдану, 1
Всього: упаковка (1)
804,86 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Довженка Олександра, 1
Всього: упаковка (1)
807,21 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
Всього: упаковка (1)
508,69 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
809,94 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Науки, 11-А
Всього: упаковка (1)
801,87 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (1)
799,77 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 1-В
Всього: упаковка (1)
808,21 грн