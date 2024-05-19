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БАНДАЖ ПРОТИГРИЖОВИЙ розмір 2 (351) універсальний, №1 - Київ (110535) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (1)
799,77 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
809,94 грн
Аптека гормональних препаратів
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
Всього: упаковка (1)
508,69 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 1-В
Всього: упаковка (1)
808,21 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Довженка Олександра, 1
Всього: упаковка (1)
807,21 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Науки, 11-А
Всього: упаковка (1)
801,87 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Буча, вул. Героїв Майдану, 1
Всього: упаковка (1)
804,86 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Буча, вул. Героїв Майдану, 9
Всього: упаковка (1)
768,70 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Козелець, вул. Сидорука Ф., 13-А
Всього: упаковка (1)
806,77 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Біла Церква, вул. Ярмаркова, 8
Всього: упаковка (1)
808,73 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Яготин, вул. Вокзальна, 11
Всього: упаковка (1)
800,82 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Миронівка, вул. Перемоги, 6
Всього: упаковка (1)
806,31 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ніжин, пл. Заньковецької Марії, 4
Всього: упаковка (1)
803,61 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Велика Бердичівська, 47
Всього: упаковка (1)
803,98 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, пл. Житній Ринок, 1
Всього: упаковка (1)
800,60 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
Всього: упаковка (1)
768,70 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Золотоноша, вул. Захистників України, 2-А/1
Всього: упаковка (1)
808,58 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чорнобай, вул. Центральна, 222-А
Всього: упаковка (1)
804,26 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Сміла, вул. Героїв Холодноярців, 82
Всього: упаковка (1)
804,42 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бахмач, вул. Соборності, 54-А
Всього: упаковка (1)
803,39 грн