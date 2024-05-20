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БАНДАЖ ПРОТИГРИЖОВИЙ розмір 4 (351) універсальний, №1 - Львів (108905) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Добромиль, пл. Ринок, 11
Всього: упаковка (1)
800,54 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 177
Всього: упаковка (1)
806,01 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 7
Всього: упаковка (2)
807,91 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 64-А
Всього: упаковка (1)
810,34 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Богоявленська, 24
Всього: упаковка (1)
805,41 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 36-А
Всього: упаковка (2)
808,51 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Пирогова, 27
Всього: упаковка (1)
804,22 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Тетіїв, вул. Цвіткова, 26-А
Всього: упаковка (2)
805,49 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Буча, вул. Героїв Майдану, 1
Всього: упаковка (1)
802,32 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (4)
805,01 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Прирічна, 21
Всього: упаковка (1)
804,29 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Богуслав, вул. Франка Івана, 2
Всього: упаковка (1)
799,90 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Первомайськ, перех. Театральна / Шевченка Тараса, 2/22
Всього: упаковка (1)
801,45 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 33-Е
Всього: упаковка (1)
800,57 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ніжин, вул. Гоголя, 2-А
Всього: упаковка (1)
801,97 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Черкаси, вул. Смілянська, 40
Всього: упаковка (1)
800,35 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 345/10
Всього: упаковка (1)
800,84 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (1)
805,42 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (1)
805,20 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 70/54
Всього: упаковка (2)
802,90 грн