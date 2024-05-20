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БАНДАЖ ПРОТИГРИЖОВИЙ розмір 1 (351) універсальний, №1 - Одеса (108904) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (1)
805,75 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чечельник, вул. Героїв Майдану, 25
Всього: упаковка (1)
804,67 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 13-Б
Всього: упаковка (1)
648,00
Економія: -84,00 грн
564,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
Всього: упаковка (1)
648,00
Економія: -84,00 грн
564,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
Всього: упаковка (1)
648,00
Економія: -84,00 грн
564,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
Всього: упаковка (1)
648,00
Економія: -84,00 грн
564,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 3
Всього: упаковка (1)
648,00
Економія: -84,00 грн
564,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 70
Всього: упаковка (1)
648,00
Економія: -84,00 грн
564,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Жовті Води, вул. Героїв України, 20
Всього: упаковка (1)
807,38 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тетіїв, вул. Цвіткова, 26-А
Всього: упаковка (1)
801,31 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Черкаси, вул. Смілянська, 40
Всього: упаковка (1)
799,97 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Горішні Плавні, вул. Добровольського, 31
Всього: упаковка (1)
804,99 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 3
Всього: упаковка (1)
672,00
Економія: -87,00 грн
585,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (2)
678,00
Економія: -93,00 грн
585,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Всього: упаковка (1)
672,00
Економія: -87,00 грн
585,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (1)
816,80 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кушугум, перех. Центральна / Соборна, 196/28
Всього: упаковка (1)
678,00
Економія: -93,00 грн
585,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
672,00
Економія: -87,00 грн
585,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 1-Е
Всього: упаковка (1)
681,00
Економія: -89,00 грн
592,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 22-Б
Всього: упаковка (1)
672,00
Економія: -87,00 грн
585,00 грн