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БАНДАЖ ПРОТИГРИЖОВИЙ розмір 1 (351) універсальний, №1 - Київ (108904) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
805,20 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тетіїв, вул. Цвіткова, 26-А
Всього: упаковка (1)
801,31 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Черкаси, вул. Смілянська, 40
Всього: упаковка (1)
799,97 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чечельник, вул. Героїв Майдану, 25
Всього: упаковка (1)
804,67 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Красилів, пров. Кондратюка Максима, 7
Всього: упаковка (1)
808,48 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Горішні Плавні, вул. Добровольського, 31
Всього: упаковка (1)
804,99 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Диканька, вул. Кащука, 1-А
Всього: упаковка (1)
800,96 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Чорновола В'ячеслава, 4
Всього: упаковка (1)
807,56 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Жовті Води, вул. Героїв України, 20
Всього: упаковка (1)
807,38 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 64-А
Всього: упаковка (1)
808,98 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 70
Всього: упаковка (1)
648,00
Економія: -84,00 грн
564,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 3
Всього: упаковка (1)
648,00
Економія: -84,00 грн
564,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
Всього: упаковка (1)
648,00
Економія: -84,00 грн
564,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
Всього: упаковка (1)
648,00
Економія: -84,00 грн
564,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
Всього: упаковка (1)
648,00
Економія: -84,00 грн
564,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 13-Б
Всього: упаковка (1)
648,00
Економія: -84,00 грн
564,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 1-Е
Всього: упаковка (1)
681,00
Економія: -89,00 грн
592,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дергачі, вул. Вокзальна, 61
Всього: упаковка (1)
800,60 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
803,93 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
Всього: упаковка (1)
799,62 грн