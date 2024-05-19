БАНДАЖ ПРОТИГРИЖОВИЙ розмір 1 (351) універсальний, №1 - Харків (108904) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 2 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дергачі, вул. Вокзальна, 61
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Зміїв, вул. Адміністративна, 4
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Первомайський, м-н 1/2, 48
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Диканька, вул. Кащука, 1-А
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 1-Е
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Горішні Плавні, вул. Добровольського, 31
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
Народна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Аптека інтернет цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 3
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Аптека інтернет цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Аптека інтернет цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 22-Б
Аптека інтернет цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кушугум, перех. Центральна / Соборна, 196/28
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Жовті Води, вул. Героїв України, 20
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 70
Аптека інтернет цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 3