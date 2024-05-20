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БАНДАЖ ПРОТИГРИЖОВИЙ розмір 3 (351) універсальний, №1 - Одеса (106352) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (1)
799,98 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
Всього: упаковка (1)
808,13 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
803,48 грн
В інших містах:
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 33-Е
Всього: упаковка (1)
800,25 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Побузьке, вул. Першотравнева, 16/3
Всього: упаковка (1)
809,01 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 13-Б
Всього: упаковка (1)
637,00
Економія: -73,00 грн
564,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
Всього: упаковка (1)
802,20 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
Всього: упаковка (1)
637,00
Економія: -73,00 грн
564,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
Всього: упаковка (1)
810,17 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
Всього: упаковка (1)
637,00
Економія: -73,00 грн
564,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Десантна, 15-Б
Всього: упаковка (1)
803,57 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 11-К
Всього: упаковка (1)
804,12 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 24-А
Всього: упаковка (1)
806,81 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Центральна, 44/19
Всього: упаковка (1)
601,00
Економія: -34,00 грн
567,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 16-А
Всього: упаковка (1)
640,00
Економія: -73,00 грн
567,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 188
Всього: упаковка (1)
640,00
Економія: -73,00 грн
567,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Немирів, вул. Горького Максима, 99-Б
Всього: упаковка (1)
799,94 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вороновиця, вул. Козацький шлях, 43
Всього: упаковка (1)
808,49 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тетіїв, вул. Цвіткова, 26-А
Всього: упаковка (1)
805,52 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Миронівка, вул. Перемоги, 6
Всього: упаковка (3)
805,19 грн