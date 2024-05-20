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БАНДАЖ ПРОТИГРИЖОВИЙ розмір 3 (351) універсальний, №1 - Львів (106352) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Добромиль, пл. Ринок, 11
Всього: упаковка (1)
810,83 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Грушевського Президента, 22-Б
Всього: упаковка (1)
804,66 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 64-А
Всього: упаковка (1)
800,77 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Богоявленська, 24
Всього: упаковка (1)
806,25 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Волинської Дивізії, 1
Всього: упаковка (1)
805,35 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
Всього: упаковка (1)
802,99 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, перех. Київська / Небесної сотні, 52/20
Всього: упаковка (2)
800,87 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вороновиця, вул. Козацький шлях, 43
Всього: упаковка (1)
808,49 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Немирів, вул. Горького Максима, 99-Б
Всього: упаковка (1)
799,94 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Тетіїв, вул. Цвіткова, 26-А
Всього: упаковка (1)
805,52 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 64/2
Всього: упаковка (1)
804,67 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Софіївська Борщагівка, вул. Лесі Українки, 25
Всього: упаковка (1)
807,09 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Довженка Олександра, 1
Всього: упаковка (1)
802,07 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 50/2
Всього: упаковка (1)
800,82 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
807,78 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Науки, 11-А
Всього: упаковка (1)
799,81 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (2)
799,84 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (2)
806,22 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Героїв України, 1
Всього: упаковка (1)
810,92 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Миронівка, вул. Перемоги, 6
Всього: упаковка (3)
805,19 грн