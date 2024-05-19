БАНДАЖ ПРОТИГРИЖОВИЙ розмір 3 (351) універсальний, №1 - Харків (106352) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 16 аптеках
Перша аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Матюшенко, 6
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Космічна, 25
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 25-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 177
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дерев'янка, 38
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 120
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, проїзд Стадіонний, 11/2
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Байрона, 161
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 52
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 41
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, перех. Альошина Архітектора / Косарєва, 13/11
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Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Пастера Луі, 318
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Пісочин, шосе Полтавське, 151
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Буди, вул. Залізнична, 5
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Мерефа, вул. Дніпровська, 212
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Зміїв, пл. Привокзальна, 2