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БАНДАЖ ПРОТИГРИЖОВИЙ розмір 3 (351) універсальний, №1 - Харків (106352) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 16 аптеках
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
768,70 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (2)
802,85 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Матюшенко, 6
Всього: упаковка (1)
804,28 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Космічна, 25
Всього: упаковка (1)
807,49 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 25-А
Всього: упаковка (1)
768,70 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Всього: упаковка (1)
805,39 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 177
Всього: упаковка (1)
809,02 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дерев'янка, 38
Всього: упаковка (1)
810,40 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 120
Всього: упаковка (1)
801,90 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
Всього: упаковка (1)
804,30 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, проїзд Стадіонний, 11/2
Всього: упаковка (1)
802,63 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Байрона, 161
Всього: упаковка (1)
804,73 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 52
Всього: упаковка (1)
799,62 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 41
Всього: упаковка (1)
768,70 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, перех. Альошина Архітектора / Косарєва, 13/11
Всього: упаковка (1)
799,71 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Пастера Луі, 318
Всього: упаковка (2)
801,98 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Пісочин, шосе Полтавське, 151
Всього: упаковка (1)
801,07 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Буди, вул. Залізнична, 5
Всього: упаковка (1)
804,27 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Мерефа, вул. Дніпровська, 212
Всього: упаковка (1)
806,39 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Зміїв, пл. Привокзальна, 2
Всього: упаковка (2)
768,70 грн